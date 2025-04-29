В Тихорецком районе произошла авария, в которой погиб водитель

В Тихорецком районе Краснодарского края произошла авария в результате которой загорелся автомобиль. Водитель, находившийся за рулем, погиб на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

На трассе «Кавказ» водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes, которым управлял приезжий из Воронежской области. В результате этого отечественный автомобиль загорелся.

Мужчина, управлявший грузовиком, получил травмы. Его госпитализировали.

Алина Зорина