На Кубани будут судить мошенников, похитивших у пенсионеров 3 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летней местной жительницы. Девушку обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая входила в группу, участники которой звонили пожилым гражданам Краснодарского края и Республики Адыгея и представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали, что родственники потерпевших якобы попали в ДТП. Введенным в заблуждение пенсионерам предлагали заплатить определенную сумму для решения проблемы.

Обвиняемая занималась сбором денежных средств. Часть полученных денег она оставляла себе в качестве вознаграждения, остальную сумму перечисляла соучастникам. За май 2024 года преступная группа похитила у десяти пожилых граждан более 3 млн руб.

Сейчас жительница Усть-Лабинского района находится под стражей, на ее имущество наложен арест. Потерпевшие и прокурор предъявили гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. Материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство.

Алина Зорина