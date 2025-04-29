На Дону утвердили новые ограничения на трудоустройство иностранных граждан
Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал указ, который запрещает иностранцам работать по патентам в определенных сферах экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Теперь иностранцы не смогут работать на металлургических предприятиях и в фитнес-центрах. Эти меры направлены на повышение приоритетности трудоустройства граждан России.
Уточняется, что контроль за исполнением указа возложен на сотрудников главного управления МВД по Ростовской области.