Экс-судью из Салехарда отправили в колонию за изготовление огнестрельного оружия

Городской суд в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) отправил в колонию общего режима бывшего судью Салехардского городского суда и его брата за изготовление и хранение оружия и боеприпасов, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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Их судили по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление патронов к огнестрельному оружию), ч. 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК РФ (хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что братья совместно изготовили четыре пистолета из охолощенного оружия и стволы к ним. После этого пистолеты стали пригодными для стрельбы. Младший брат сам изготовил и хранил патроны, а также хранил еще два огнестрельных пистолета.

Им назначено наказание в виде 5,5 лет и шести лет лишения свободы с штрафом в 400 тыс. руб. каждому. В доход государства конфискованы дорогостоящие автомобили. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Ранее ФСБ задержала 109 граждан из 40 регионов России, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Среди задержанных оказались жители Свердловской и Тюменской областей.

Ирина Пичурина