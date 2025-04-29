На Дону следователи начали проверку после нападения собак на ребенка

В поселке Золотой Колос Ростовской области на 5-летнего ребенка напала стая бродячих собак. Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Из сообщения следует, что 24 апреля на ребенка набросились по меньшей мере шесть собак. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту случившегося была огранизована проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.

Мария Хоперская