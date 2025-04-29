Старинный дом в Таганроге признали объектом культурного наследия

В Таганроге старинный особняк признали объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующий указ появился на портале публикования официальных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН по Ростовской области Фото: пресс-служба комитета по охране ОКН по Ростовской области

«Дом Л.Г. Дринберг» расположен на улице Александровской, 80. Одноэтажный дом Г-образной формы был построен в промежутке между 1862 и 1917 годами.

Статус объекта культурного наследия означает, что на территории памятника запрещается капитальное строительство и увеличение площади объектов, изменение облика здания, проведение земляных, строительных, мелиоративных и других работ, исключая мероприятий для сохранения объекта культурного наследия, его отдельных элементов, историко-градостроительной или природной среды.

Константин Соловьев