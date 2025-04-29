В Чувашии сельхозпредприятие выплатило 2 млн рублей долгов по зарплате

В Красночетайском районе Чувашии сельскохозяйственное предприятие ООО «Луга Чувашии» выплатило более 2 млн руб. задолженности по зарплате своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что с ноября 2024 по март 2025 года 22 сотрудникам компании не выплачивалась заработная плата на общую сумму свыше 2 млн руб.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление руководству предприятия. В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев.

После вмешательства надзорного органа задолженность перед работниками, включая компенсационные выплаты, была погашена полностью.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исками о взыскании в пользу работников компенсации морального вреда, причиненного задержкой зарплаты.

Артём Дергунов