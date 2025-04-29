Над Черноземьем с вечера сбили 55 беспилотников

Дежурные средства ПВО с 20:00 28 апреля до 6:00 29 апреля ликвидировали над Россией 91 беспилотник, в том числе 55 над Черноземьем. Над Курской областью уничтожили 40 БПЛА, над Орловской — 12, над Белгородской — три. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотник, упавший в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново»

Фото: из Telegram-канала Андрея Клычкова Беспилотник, упавший в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново»

Фото: из Telegram-канала Андрея Клычкова

Уточняется, что все дроны над Курской областью сбили до полуночи. Ночью были уничтожены семь БПЛА над Орловской областью и два над Белгородской.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атак беспилотников вечером и ночью никто не пострадал. Один из сбитых вечером дронов упал на дорогу между домом-музеем И. С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, благодаря чему «ничего из наследия орловского писателя не пострадало». После обследования места происшествия музей возобновит работу в штатном режиме.

Власти остальных регионов не уточнили информацию о последствиях ударов.

В Курской области с 21:09 28 апреля до 6:16 29 апреля действовала опасность атаки БПЛА. В Белгородской области такой режим ввели в 23:00 28 апреля и отменили в 6:29 29 апреля. В Орловской области соответствующая угроза официально не объявлялась.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова