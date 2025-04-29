Днем 29 апреля на территории Татарстана температура воздуха составит от 9 до 14 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления с последующим переходом на юго-западное, скоростью 7–12 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с.

В Казани днем без значительных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от 11 до 13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, позже юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с.

Артём Дергунов