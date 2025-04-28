Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Марафон «Знания. Первые» в Национальной библиотеке Татарстана

Татарстанская молодежь послушала лекции от государственных деятелей, а также спортсменов и других.

В Национальной библиотеке Татарстана состоялся просветительский марафон «Знания. Первые», в ходе которого перед татарстанской молодежью выступили такие спикеры, как герой России Расим Баксиков, академик РАН Геннадий Онищенко, шоумен Станислав Ярушин и другие. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Артём Дергунов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 17

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Новости компаний Все