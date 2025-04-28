Марафон «Знания. Первые» в Национальной библиотеке Татарстана

В Национальной библиотеке Татарстана состоялся просветительский марафон «Знания. Первые», в ходе которого перед татарстанской молодежью выступили такие спикеры, как герой России Расим Баксиков, академик РАН Геннадий Онищенко, шоумен Станислав Ярушин и другие. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».



Артём Дергунов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Марафон «Знание. Первые». В Национальной библиотеке Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ