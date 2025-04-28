В Свердловской области закрыли восемь мостов из-за паводков

Из-за сильных паводков в Свердловской области решили временно перекрыть восемь мостов, сообщило ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Паводковые воды значительно повысили уровень таких рек как Ница, Тура, Пышма. В результате оказались затоплены семь низководных мостов, а один временно разобран на период весеннего половодья.

Из-за закрытия мостов ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами в районе Ирбита и Талицы. Среди них: деревни Заречная, Заселина, Макуй, Красный Бор, Сагай, Боровикова, Решетникова, Шадринка, Овчинникова, Красный Яр, Городище, Лукина, Жирякова, Барбашина, Черемнова, а также села Куминовское, Кумарьинское, Яр и Чернышово. Для местных жителей организованы лодочные переправы.

На опасных участках дороги установлены знаки «Движение запрещено», на трассе дежурят патрули. Власти обещают регулярно информировать население о текущей ситуации. Жителям и водителям настоятельно рекомендуется планировать маршруты с учетом закрытых мостов.

Ранее региональное управление РСЧС предупредило жителей Свердловской области о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие дни. По данным спасателей, на отдельных территориях области будет наблюдаться очень сильный дождь, смешанный с мокрым снегом, возможны гололедные явления.

Полина Клейн