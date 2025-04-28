В Волгодонске открыли первый пункт проката предметов для ухода за новорожденными. В список необходимых предметов вошли, пеленальный стол, коляски – трансформер и прогулочная, манеж, стульчик для кормления, автокресло и ходунки. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что новая мера поддержки доступна молодым семьям и единственному родителю в возрасте до 35 лет. Воспользоваться прокатом смогут также многодетные семьи и студенческие семьи, обучающиеся по очной форме обучения.

По словам министра труда и социального развития Ростовской области Ирины Шуваловой, такие пункты проката в этом году откроются в 20 городах и муниципальных районах области.

Мария Хоперская