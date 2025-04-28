Мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорье» нарастил прибыль в 2024 году

ООО «МПЗ Агро-Белогорье» (входит в ГК «Агро-Белогорье», подконтрольное «Русагро») в 2024 году нарастил чистую прибыль на 24%, с 231 млн до 287 млн руб. Это следует из данных Rusprofile. Выручка общества также выросла — с 26 млрд до 27 млрд руб.

Себестоимость продаж компании увеличилась с 25,6 млрд до 25,8 млрд руб. Прибыль от продаж также выросла — с 264,3 млн до 419,1 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 78%, с 560 млн до 990 млн руб. Кредиторская задолженность — на 5%, с 1,7 млрд до 1,8 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «МПЗ Агро-Белогорье» зарегистрировано в 2008 году в Белгороде для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Ирина Ходосова. Учредителем является ООО «ГК Агро-Белогорье», в свою очередь принадлежащее ООО «ГК "Русагро"».

Две недели назад сообщалось, что прибыль самой ГК «Агро-Белогорье» за год выросла с 8,3 млрд до 9,6 млрд руб. Выручка компании тоже увеличилась — на 20%: с 463 до 556 млн руб.

В 2019 году «Русагро» выкупило у черноземного бизнесмена Александра Соловьева долю в «Агро-Белогорье» в 22,5%. Еще 72,5% принадлежали Владимиру Зотову, 5% — гендиректору компании Ларисе Ковалевой. В середине ноября 2024 года «Русагро» заявило о получении контроля над 100% долей «Агро-Белогорья». Сумму сделки оценили примерно в 1 млрд руб. Позднее губернатор Вячеслав Гладков назвал инициатором поглощения «Агро-Белогорья» господина Зотова.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов