Моор отправил в отставку главу департамента гражданской защиты Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об освобождении Андрея Михновича от должности директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона, сообщили в информационном центре правительства области. Господин Михнович возглавлял департамент с момента его основания в апреле 2019 года. «Под его руководством сформирована противопожарная служба Тюменской области»,— говорится на сайте департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее, с 2000 года, Александр Моор работал инспектором отдела координации деятельности, управления государственной противопожарной службы ГУВД Тюменской области. В 2003-2019 годах проходил службу в ГУ МЧС России по региону.

Василий Алексеев