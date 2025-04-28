Ребенок выпил неизвестную жидкость в купчинском парке и попал в больницу

Вечером 27 апреля в в полицию из детской больницы поступило телефонограмма о том, что к ним вместе с 29-летней матерью доставили трехлетнюю девочку с токсическим отравлением, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам женщины, ребенок нашел и выпил неизвестную жидкость в парке Интернационалистов. Ранее семья девочки не попадала в поле зрения полиции. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении 53-летнего массажиста из деревни Юкки, который сломал ногу 8-летней девочке во время сеанса.

Андрей Маркелов