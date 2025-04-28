Банду таджиков поместили в колонию

Свердловский областной суд назначил от 10 до 16 лет колонии строгого режима со штрафами от 150 тыс. руб. до 700 тыс. руб. уроженцам Таджикистана Идибою Худжаназарову, Зайниддину Бахромову, Юсуфу Джобирову, Далерджону Махмаджонову и Рамазону Сайдамирову, обвиняемых в нападении на граждан Китая. Как сообщили в пресс-службе Судов Свердловской области, в ходе четырех разбойных нападений члены группировки похитили у предпринимателей более 53 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2013 года в Екатеринбурге уроженец Таджикистана Идибой Худжаназаров совместно со своим братом организовал «устойчивую вооруженную банду, целью которой являлось нападение на граждан КНР» для хищения у них имущества и обогащения участников банды.

Первое преступление бандиты совершили 11 февраля 2013 года и напали на торговую точку ООО «1 Мая» по ул. Минометчиков, 9. Оттуда они похитили 3 млн руб., избив китайского бизнесмена металлическим прутом и рукояткой пистолета. В декабре 2015 года сообщники совершили разбойное нападение на двух выходцев из Китая возле отделения банка «Нейва» по ул. Чапаева. Сообщники избили бизнесменов дубинками и забрали у них более 26,9 млн руб.

В августе 2016 года они, угрожая пистолетами, обокрали трех граждан Китая на 15,5 млн руб. Последнее преступление было совершено в феврале 2023 года на ул. Техническая в районе рынка «Таганский ряд». Идибой Худжаназаров выстрелил в землю и потребовал от предпринимателей остановиться, поочередно направляя на них ствол пистолета. От страха один из граждан КНР выронил пакет с деньгами и встал на колени, второй — поднял руки. Добычей преступников стали 7,8 млн руб.

В зависимости от степени участия в преступлениях участники банды были признаны виновными по ст. 162 УК РФ (разбой) и по ст. 209 УК РФ (бандитизм). Наиболее суровое наказание в виде 16 лет колонии строгого режима получил идейный вдохновитель банды Идибой Худжаназаров. «В суде некоторые подсудимые категорически отрицали причастность к инкриминируемым преступлениям. Другие — признали вину частично, но не бандитизм», — добавили в пресс-службе Судов Свердловской области.

Подробнее об уголовном деле бандитов — в материале «Банду таджиков обезвредили на Урале».

Мария Шараева