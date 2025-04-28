В Ростовской области до конца мая ввели нерестовый запрет

В Ростовской области до 31 мая ввели полный запрет на рыбную ловлю. Два месяца за ключевыми местами нереста будут наблюдать инспекторы рыбоохраны, полиция и общественники. Об этом сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Нерестовый запрет распространяется на следующие водоемы: Реки Аксай, Тузлов, Грушевка, ерик Караич и река Черкасская (в том числе Махинский лиман и Койсуг).

Ловить рыбу нельзя будет и в Таганрогском заливе, начиная от села Маргаритово до села Новомаргаритово (полоса удалена от берега на 1,5 км.) Запрет распространился на Миусский лиман: под наблюдением 2,5-километровая зона по обе стороны от устья. Также введен запрет на реке Мокрая Чумбурка до хутора Юшкин.

В перечень охраняемых зон вошли шесть участков Веселовского водохранилища, а также и притоки Северского Донца: реки Кундрючья (до Прохоровской плотины), Быстрая (до поселка Жирнов) и Калитва (до поселка Литвиновка).

Кроме того, запрещена ловля рыбы в 500-метровой зоне вокруг любых мостов (железнодорожных и автомобильных на трассах федерального значения).

Мария Хоперская