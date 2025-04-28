На этой неделе в Ростове потеплеет до +22°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно прогнозам синоптиков, понедельник станет самым холодным днем недели, воздух прогреется только до +13°C. Во вторник температура увеличится дот+16°C. В среду и пятницу прогнозируют +20°C. В четверг и воскресенье потеплеет до +22°C. В субботу температура воздуха составит +19°C.

Небольшой кратковременный дождь ожидается в воскресенье, 4 мая. В остальные дни осадков не прогнозируют.

Мария Иванова