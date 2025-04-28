В Екатеринбурге отменили трамвай №11 для устранения коммунальной аварии

Движение трамвая №11 в Екатеринбурге будет ограничено 28 апреля с 12:00 до 17:00 ради устранения коммунальной аварии, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Закрыт будет маршрут со стороны ВИЗа в сторону улицы Водонасосной на Большом Конном полуострове. В этот период будут вестись раскопки для устранения аварии на водопроводе, который находится на улице Татищева.

Напомним, с 8 мая до 1 сентября на улице Пехотинцев в Екатеринбурге будут проходить работы по строительству коллектора для реки Ольховка, ими будет заниматься ООО «Проспект». В связи с этим движение транспорта будет временно ограничено. На закрытых участках установят дорожные знаки и указатели для водителей.

Ирина Пичурина