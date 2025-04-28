Суд на Урале приговорил экс-полицейского к 12 годам за взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника полиции Данила Островского, который совместно с сообщниками под руководством бывшего врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу Александра Темникова брал взятки у наркоторговцев за непривлечение к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сам Данил Островский на оглашение приговора не явился. По решению суда он объявлен в розыск.

По версии следствия, Александр Темников начал преступную деятельность в апреле 2018 года. По версии следствия, через троих посредников он получил взятку в размере 300 тыс. руб. от одного из наркодилеров за непривлечение к уголовной ответственности по факту незаконного оборота наркотиков. Позже, в 2020 году, как следует из материалов дела, Александр Темников таким же образом получил взятки в размере 23 тыс. руб. и 50 тыс. руб.

В 2021 году Темников привлек к участию в преступлениях своих подчиненных, которые путем вымогательства потребовали от Владимира Бобряшова, задержанного за сбыт наркотиков, взятку в 1,3 млн руб. за не привлечение к уголовной ответственности.

В 2024 году Александр Темников, Николай Могильников и Руслан Бубович в качестве добровольцев отправились в зону проведения СВО, вскоре за ними — Максим Попов. Производство по их уголовному делу приостановлено.

На скамье подсудимых остался только Данил Островский, которого суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 7 лет и штрафом в 2,6 млн руб. Кроме того, он лишен звания старшего лейтенанта полиции. Данил Островский признан виновным по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и по ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным «Ъ-Урал», вину он не признал.

Мария Шараева