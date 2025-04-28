27 апреля на дорогах Казани в двух ДТП пострадали два человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано два ДТП, в которых были ранены два человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В первом случае водитель совершил наезд на самокатчика, который не спешился на пешеходном переходе. Во втором происшествии пешеход пострадал при наезде автомобиля, двигавшегося задним ходом.

Всего за сутки поступило 81 сообщение о ДТП. В центрах оформления аварий зарегистрировано 41 происшествие, еще 21 авария с материальным ущербом была оформлена на месте сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, за сутки задержано 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также семь человек без водительских прав.

В отделения полиции было доставлено два человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов