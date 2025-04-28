СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре на Пирогова в Астрахани

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели двух человек на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, пожар произошел вечером накануне, в воскресенье, на ул. Пирогова в Трусовском районе. Огонь охватил одноэтажный деревянный жилой дом.

Огнеборцы потушили пожар и нашли двух мертвых астраханцев. Речь идет о хозяине дома 1959 года рождения и женщине 1970 года рождения. По предварительным данным, огонь мог возникнуть из-за неисправного газового оборудования.

Павел Фролов