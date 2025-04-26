Смерть папы Франциска, срыв переговоров по Украине, встреча Путина и Уиткоффа

Цифры недели

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и сохранил прогноз по инфляции на уровне 7–8% в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с папой Франциском

Фото: Gregorio Borgia / AP Церемония прощания с папой Франциском

Фото: Gregorio Borgia / AP

Правительство РФ выделит 1,3 млрд руб. на компенсацию аренды жилья населению Курской области.

В 2024 году в суды первой инстанции поступило 651,3 тыс. уголовных дел — это рекордно низкое число.

Количество хакерских атак на организации здравоохранения с начала года увеличилось на 24%.

ЦБ РФ: в первом квартале 2025 года впервые произошло снижение объема операций граждан через СБП — на 1,3 трлн руб.

Спрос на антистрессовые программы в российских санаториях с января по апрель вырос в среднем на 20–25%.

Во Владимирской области проведена эвакуация около 2 тыс. человек после взрыва складов боеприпасов на военном объекте.

Средняя цена пива в российской несетевой рознице к марту увеличилась на 15% год к году, до 165 руб. за литр.

Продажи шашлыка в РФ в мае—сентябре могут вырасти до 96,3 тыс. тонн.

США ввели пошлины в 3521% на импорт солнечных батарей из Юго-Восточной Азии.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого значения в 42%.

После смерти папы римского Франциска просмотры фильма «Конклав» выросли на 289%.

По букве закона

Правительства РФ и Омана подписали соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран.

ЦИК РФ утвердила новую схему 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина депутатов Госдумы на парламентских выборах 2026 года.

Уголовное дело по ст. 105 и ст. 222.1 УК возбуждено после террористической атаки, в результате которой погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Ярослав Москалик.

Тамбовский гарнизонный военный суд осудил на пятилетний срок бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова.

Таганский суд Москвы арестовал активы российского издателя «Мира танков» и «Мира кораблей».

По антикоррупционному иску Генпрокуратуры обращены в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» совокупной рыночной стоимостью более 242 млрд руб.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно признал Валерия Шляфмана, бывшего директора Игоря Талькова, виновным в убийстве певца в 1991 году.

В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг.

Цитаты недели

«Владимир, остановись!» (президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Киеву и призвал заключить мирное соглашение).

«Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам… либо они скажут "да", либо США выйдут из этого процесса» (вице-президент США Джей Ди Вэнс после провала переговоров в Лондоне).

«Вызовы и угрозы на морях для России во многом усиливаются» (помощник президента РФ Николай Патрушев — об отношениях с США и российском флоте в интервью «Ъ»).

«Я продолжу тратить день или два в неделю на государственные дела» (миллиардер Илон Маск намерен уйти с госслужбы и сконцентрироваться на собственном бизнесе).

«У него, как мне казалось, очень детское мировосприятие» (историк-искусствовед Григорий Ревзин о наследии Зураба Церетели).

«Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически» (министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф о конфликте с Индией).

Инициативы недели

Власти РФ предложили провести саммит Лиги арабских государств в Москве.

Минэнерго РФ предлагает два сценария строительства 750 МВт новых ТЭС на Дальнем Востоке — на российском оборудовании или с участием иностранных поставщиков.

Минпромторг РФ предлагает ограничить импорт ноутбуков и серверов американской компании HP и японской Fujitsu.

Минэнерго РФ предлагает выделить под проекты модернизации ТЭС с российскими газовыми турбинами квоту в 5 ГВт, с вводом в 2031 году.

Схему покрытия энергодефицита на юге РФ могут скорректировать — власти предлагают крупноблочные решения.

Отставки и назначения

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил третий пост — секретаря Совбеза республики.

Гендиректором «VK Видео» назначена бывшая телеведущая Марианна Максимовская.

Сделки недели

Структура Россельхозбанка выкупила 50% «Авито».

ГК «Конкорд», основанная Евгением Пригожиным, нашла покупателя на фабрику-кухню в Новой Москве.

ВТБ рассматривает продажу «Росгосстраха», сообщил президент—председатель правления банка Андрей Костин.

«Газпромбанк Лизинг» рассматривает возможность приобретения двух офисных зданий оценочной стоимостью 20 млрд руб.

Balchug Capital сообщил о закрытии сделки по приобретению банка Goldman Sachs в России.