Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению главы Белого дома, понимает, что Крым останется в составе России. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам политика, большинство жителей полуострова говорят на русском языке, а вопрос территориальной принадлежности уже решен. При этом на вопрос о признании других территорий, находящихся под контролем России, включая ДНР, ЛНР и Херсонскую область, Трамп ответил уклончиво, подчеркнув, что «говорить нужно только про Крым».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что украинская делегация опровергла сведения о переговорах по признанию Крыма российским. Как отметил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, вопросы территориальной целостности не обсуждаются.

Анна Гречко