Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

В результате аварии с микроавтобусом в Аннинском районе Воронежской области погибли три человека. ДТП произошло около 21:00 24 апреля на участке автодороги «Курск — Воронеж». Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, 54-летний житель Калужской области на микроавтобусе Volkswagen Transporter ехал со стороны Саратова в направлении Воронежа. Он сбил гражданку, пересекавшую дорогу не по переходу, но в зоне его видимости. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Газелью», которой управлял 36-летний водитель.

В результате пешеход и водитель Volkswagen Transporter скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. 67-летний пассажир микроавтобуса, житель Калужской области, умер в больнице.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Алина Морозова