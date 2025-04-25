ФСБ опубликовала видео задержания румынского шпиона в Краснодарском крае

ФСБ опубликовала видеозапись задержания гражданина Румынии в Сочи. Мужчину подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации российских объектов противовоздушной обороны.

В ходе допроса 23-летний задержанный признался в поддержании контакта со старшим офицером украинской разведки. «Я увидел расчет ПВО по пути из Сочи в Адлер, на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел его на карте и отправил ему эту информацию»,— сообщил подозреваемый.

По данным спецслужбы, при содействии украинских властей задержанный планировал покинуть территорию России и вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Вячеслав Рыжков