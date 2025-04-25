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Роман Исланов назначен и. о. главы Спасского района Татарстана

Исполняющим обязанности главы Спасского района Республики Татарстан назначен Роман Исланов. На этом посту он сменил Фаргата Мухаметова, руководившего районом с 2019 года. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Согласно установленной процедуре, Исланов официально приступит к исполнению обязанностей 28 апреля. Вначале он займет пост руководителя исполкома, после чего последуют выборы в районный Совет, что станет завершающим этапом для утверждения его в должности главы района.

Роман Исланов родился 25 марта 1978 года в городе Болгар (бывший Куйбышев). Его профессиональное становление началось с окончания в 2000 г. Казанского высшего артиллерийского командно-инженерного училища имени М. Н. Чистякова. Впоследствии он продолжил образование, пройдя программы повышения квалификации в ведущих учебных заведениях страны, включая Казанский федеральный университет, Московскую школу управления «Сколково» и РАНХиГС при Президенте России.

Карьерный путь Исланова на государственной службе начался в 2002 году. Первые три года он работал в администрации Спасского района в качестве главного специалиста по мобилизационной работе. С 2006 по 2010 год возглавлял отдел по делам молодежи, спорта и туризма в исполкоме, а затем в течение двух лет руководил аппаратом совета.

С 2010 по 2015 год Исланов занимал ответственную должность главного советника в управлении по работе с территориями администрации Президента Татарстана. В последующие годы его карьера была связана с руководящими позициями в различных муниципальных образованиях республики: с 2015 по 2018 год он возглавлял исполком Елабужского района, затем перешел на аналогичную должность в Рыбно-Слободской район, где проработал с 2019 по 2023 год. В прошлом году Исланов вернулся в Елабужский район, где сначала руководил исполкомом, а затем занял пост заместителя главы муниципального образования.

Артём Дергунов

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