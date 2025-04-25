Экс-мэру Дегтярска Вадиму Пильникову продлили домашний арест до конца июля

Бывшему главе Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову продлили домашний арест до 31 июля, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Экс-мэр обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и одном эпизоде получения взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следующее заседание по делу назначено на 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сторона защиты ходатайствовала о замены меры пресечения на более мягкую и просила назначить в качестве нее подписку о невыезде. По утверждению адвоката, подсудимый соблюдал все условия домашнего ареста, не имеет намерений сбегать, в отношении него были выполнены все необходимые следственные действия.

Напомним, по версии следствия, бывший мэр получал взятки от главы компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за помощь в заключении муниципальных контрактов на расселение аварийного жилья. Общая сумма взяток составила 4,4 млн руб. Помимо этого, взятки Пильникову передавал его заместитель Андрей Ильин, который совмещал должность с руководством коммерческими фирмами. От него экс-глава Дегтярска получил более 890 тыс. руб. и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Вадим Пильников признал вину и заключил досудебное соглашение. Однако суд принял решение рассматривать дело в общем, а не ускоренном порядке, поскольку сторона защиты согласна не со всем доводами обвинения. Если все условия досудебного соглашения будут соблюдены, суд сможет вынести наказание не более половины от максимальной санкции, предусмотренной по статьям.

Анна Капустина