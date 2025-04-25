Глава СКР затребовал доклад о нападении собак на жительницу Крыма

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения безнадзорных собак на жительницу Евпатории. Инцидент произошел вблизи детской площадки, сообщает инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сообщениям в социальных сетях, стая агрессивных животных атаковала женщину, нанеся ей телесные повреждения. Очевидец вмешался и отогнал собак, пострадавшая была госпитализирована.

Следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю инициировало уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства потребовал от руководителя главного следственного управления по региону Владимира Терентьева доложить о предварительных результатах расследования и установленных фактах, послуживших основанием для возбуждения дела.

Вячеслав Рыжков