В 8% казанских компаний работают сотрудники с судимостью
Работники с непогашенной судимостью трудоустроены в 8% компаний Казани, об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.
18% работодателей готовы взять на работу ранее судимых сотрудников.
Спокойнее всего к трудоустройству таких работников относятся на добывающих, строительных, энергетических и производственных предприятиях. Чаще всего их принимают на должности рабочих и разнорабочих.
Ранее сообщалось, что самую большую зарплату в Татарстане готовы предложить разработчику встраиваемых систем.