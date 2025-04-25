В 8% казанских компаний работают сотрудники с судимостью

Работники с непогашенной судимостью трудоустроены в 8% компаний Казани, об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

18% работодателей готовы взять на работу ранее судимых сотрудников.

Спокойнее всего к трудоустройству таких работников относятся на добывающих, строительных, энергетических и производственных предприятиях. Чаще всего их принимают на должности рабочих и разнорабочих.

Ранее сообщалось, что самую большую зарплату в Татарстане готовы предложить разработчику встраиваемых систем.

Дарья Сайфиева