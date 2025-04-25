Два человека погибли в Яблоновском из-за неисправного электрооборудования

Возгорание в квартире многоэтажного дома на улице Кочубея в поселке Яблоновский привело к гибели двух человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Адыгея. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрического оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея

Пламя охватило всю площадь жилища на втором этаже (50 кв. м). В тушении пожара участвовали 15 специалистов и шесть единиц техники МЧС.

Как рассказали «Ъ-Кубань» очевидцы, пожар начался около 4:00, на его тушение ушло около трех часов. Погибшие — женщины.

В середине марта в поселке Яблоновском во время пожара в частном доме погиб человек. Тело погибшего обнаружили во время тушения.

В 2024 году на территории Республики Адыгея зарегистрировали 1,9 тыс. пожаров. В огне погибли 15 человек, девять — получили травмы.

Лия Пацан