«Фобос»: Краснодар ожидает половина месячной нормы осадков за сутки

Облачные поля арктического фронта накроют сегодня всю северную половину Русской равнины, информирует метеоцентр «Фобос». В Краснодаре ухудшение погоды начнется утром, а пик ненастья придется на середину дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют в регионе грозы и град. Согласно расчетным моделям, интенсивность осадков может достигать 8–11 мм за три часа. К вечеру в краевом центре ожидается до 25 мм влаги, что соответствует количеству осадков за две недели апреля.

Из-за обильных дождей возможны локальные подтопления. Ранее региональное управление МЧС предупредило о комплексе опасных явлений в Краснодарском крае: до конца суток 24 апреля, а также 25–26 апреля местами, кроме Сочи, ожидаются ливни, грозы, град и ветер 20–22 м/с.

На малых реках бассейна Кубани в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах, на юго-западных притоках (Абинский, Северский, Крымский районы, Горячий Ключ), а также на реках побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок.

Наталья Решетняк