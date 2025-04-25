Ученые прогнозируют снижение урожайности садов в приморской зоне Кубани

Весеннее похолодание привело к повреждению цветков и завязей косточковых и семечковых культур на Кубани, что может вызвать снижение урожайности в приморской зоне региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

После аномально теплой погоды в середине марта на юге России в апреле установились холода с заморозками, минусовыми температурами и локальными снегопадами. «Похолодание в середине весны привело к повреждению цветков и завязей у косточковых (слива, алыча, персик) и семечковых (яблоня, груша) культур»,— пояснили в пресс-службе.

Заведующая лабораторией интродукции и сортоизучения субтропических и южных плодовых культур научного центра, кандидат сельскохозяйственных наук Циала Тутберидзе отметила, что подобные заморозки происходят примерно раз в 5–10 лет. По ее словам, основную опасность представляет не снег, а падение температуры ниже нуля, особенно для раннецветущих сортов.

Ситуацию усугубляют частые туманы, которые снижают температуру воздуха в период цветения семечковых культур. «Пчелы, основные участники этого процесса, не проявляют активности при температуре ниже плюс 10 градусов и в условиях высокой влажности. Это приводит к недостаточному опылению и, как следствие, к уменьшению количества завязей»,— сообщили в центре.

В 2024 году, по данным ученых, весенние температуры были благоприятнее, однако летняя засуха с дефицитом осадков и высокими температурами нарушила процесс созревания плодов, снизив их качество и объем. Исследователи подчеркивают необходимость адаптации аграрных методов к климатическим изменениям в связи с постоянной сменой экстремальных погодных условий.

Лия Пацан