В Краснодаре ночью загорелась трансформаторная подстанция на шоссе Нефтяников

Трансформаторная подстанция загорелась ночью 24 апреля на шоссе Нефтяников в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Диспетчер получил сигнал о возгорании в 20:12. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через восемь минут. К 20:20 огонь удалось локализовать на площади 10 кв. м, спустя еще шесть минут ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили к 20:30.

В тушении участвовали семь специалистов МЧС и одна единица техники. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.

Лия Пацан