Полиция Салехарда с 1 мая перейдет на усиленный режим работы

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) полицейские в период майских праздников, начиная с 1 мая, перейдут на усиленный режим работы, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба начальник УМВД России по Ямалу генерал-майор полиции Сергей Костенко, к службе в праздники готовы около 1 тыс. полицейских, 200 сотрудников Росгвардии, 250 работников ЧОП, 350 дружинников и казаков.

Кроме того, подготовлен мобильный резерв при случае осложнения обстановки, монументы воинской славы возьмут под круглосуточную охрану, а кинологи проверят места проведения мероприятий. «В этом году после перерыва впервые пройдет акция "Бессмертный полк". Обычно она собирает очень много участников. Необходимо обеспечить полную безопасность ее проведения»,— сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, правительство Ямала приняло решение провести акцию «Бессмертный полк» на День Победы в очном формате. В последние годы шествия отменялись из-за пандемии коронавируса и по требованиям безопасности.

Ирина Пичурина