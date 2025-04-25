Средства ПВО перехватили 59 украинских беспилотников над Крымом

Средства противовоздушной обороны России за 10 часов перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами страны и акваторией Черного моря, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Атака была предпринята в период с 20:10 24 апреля по 06:00 25 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, 59 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Черного моря. Еще четыре аппарата уничтожены над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской областями, один — над Ивановской областью.

В предыдущую ночь системы ПВО ликвидировали 45 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом.

Наталья Решетняк