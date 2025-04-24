Глава СКР заинтересовался нападением собаки на ребенка на рынке Волгограда

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов возбудит уголовное дело в связи с нападением бездомной собаки на четырехлетнего ребенка в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Буравцов также доложит по указанному факту. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, ребенок получил телесные повреждения в результате нападения бездомной собаки в районе рынка областного центра, где он находился вместе с матерью. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к проверке по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Павел Фролов