За последние 5 лет Крымский полуостров покинуло более 100 иностранных компаний

В Крыму количество юридических лиц с иностранным участием за 5 лет уменьшилось на 35,46%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно исследованию проекта «Контур.Фокус», с апреля 2020 года до апреля 2025 года на полуострове закрылось 111 компаний с иностранным участием. В апреле 2020 года таких компаний было 313, а к апрелю 2025 года их число сократилось до 202. Сокращение началось в 2021 году, когда количество компаний упало до 289. В 2022 году их стало 258, в 2023 году — 247, а к апрелю 2024 года — 231.

В Крыму больше всего компаний с иностранным участием представлено в отрасли «Управление недвижимости», на апрель 2025 года зарегистрировано 47 компаний с иностранным участием, что на 12 меньше по сравнению с апрелем 2020 года, когда их было 59. За пять лет число таких компаний сократилось на 20,34%

В отрасли «Гостиницы» на апрель 2025 года зарегистрировано 22 компании с иностранным участием, что ставит ее на второе место по этому показателю. Для сравнения, в апреле 2020 года таких компаний было 28.

За пять лет количество иностранных компаний в гостиничном секторе сократилось на 21,42%. Это означает, что с полуострова ушли шесть компаний с иностранным капиталом.

«Строительные работы» заняли третье место по числу иностранных юридических лиц. По данным на апрель 2025 года, в этой сфере работает 21 компания, что на 40% меньше по сравнению с апрелем 2020 года, когда их было 35.

В отрасли «Генерация» в Крыму к апрелю 2025 года осталось 21 иностранное юридическое лицо, что почти вдвое меньше по сравнению с апрелем 2021 года, когда их было 40. В общей сложности за последние пять лет количество иностранных компаний в этой сфере сократилось на 47,5%.

В секторе «Прочая торговля» к апрелю 2025 года осталось 11 иностранных компаний. В апреле 2020 года их было 23, что вдвое больше. За пять лет количество иностранных компаний в этом секторе уменьшилось на 52,17%.

Богдан Кобец