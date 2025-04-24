Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне вырос на треть с начала года

Объем вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала 2025 года по 23 апреля составил 15,2 тыс. т, что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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Около 80% от улова пришлось на хамсу — 12,6 тыс. т. Вылов рыбы увеличился в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом.

По данным ведомства, общий объем вылова рыбы в России с начала года превысил 1,7 млн т. Из них около 1,4 млн т пришлось на дальневосточный бассейн. В 2024 году рыбаки Азово-Черноморского бассейна добыли 35,5 тыс. т рыбы, что на 17,1% меньше, чем в 2023 году.

В начале 2025 года ученые Азово-Черноморского филиала ВНИИРО предложили расширить районы промысла пиленгаса в Азовском море. Специалисты отметили восстановление численности этого вида и назвали его приоритетным объектом промысла в южных регионах.

Анна Гречко