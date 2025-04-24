В Новороссийске раскрыто убийство годовалого ребенка, совершенное в 2020 году

Сотрудники Отдела уголовного розыска УМВД России по Новороссийску раскрыли убийство годовалого ребенка, совершенное в августе 2020 года. В преступлении подозреваются 27-летняя местная жительница и 34-летний приезжий из Крымска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование началось после получения информации из органов опеки. В апреле 2025 года подозреваемые покинули Новороссийск и переехали в Москву, где впоследствии были задержаны благодаря совместным действиям Главного управления уголовного розыска МВД России и оперативников из Новороссийска.

«Мы находились в Крымске. Оказались в трудном финансовом положении. Так получилось, что мы остались на улице. Андрей принял решение избавиться от ребенка»,— говорит задержанная на опубликованном правоохранителями видео.

Руководитель пресс-службы краевого главка МВД Александр Рунов сообщил, что сожитель задержанной с согласия матери вывез ребенка в лес и задушил. Через некоторое время фигуранты покинули Краснодарский край.

В настоящее время задержанных доставили в Новороссийск и передали в Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю для дальнейшего расследования. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу.

Вячеслав Рыжков