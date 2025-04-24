Главе СКР доложат о смерти пациентки в медучреждении Саратовской области

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе расследования уголовного дела о смерти женщины в медучреждении Саратовской области (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дмитрию Костину также предстоит доложить об установленных обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как выяснилось, в частной клинике Балакова врачи провели плановую операцию местной жительнице, после чего ее состояние резко ухудшилось. Пациентку привезли в городскую больницу, где она вскоре скончалась.

По мнению родственников скончавшейся, женщина могла умереть в результате ненадлежащих действий со стороны медперсонала. Они попросили провести тщательное расследование.

Павел Фролов