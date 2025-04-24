Полиция Нефтеюганска изъяла у 64-летнего курьера из Краснодарского края 3 кг клефедрона

Сотрудники полиции Нефтеюганска совместно с автоинспекторами задержали 64-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в транспортировке наркотических средств. Мужчину остановили на 13-м километре автодороги «Подъезд к г. Сургуту», сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При досмотре автомобиля Peugeot 206 правоохранители обнаружили в багажнике под внутренней обшивкой полимерные пакеты с веществом. Экспертиза установила, что изъятое содержит психотропный препарат клефедрон общей массой около трех килограммов.

По информации полиции, задержанный занимался перевозкой нелегального товара с начала 2025 года. По указанию неизвестных кураторов он получил наркотик в Московской области и планировал реализовать его бесконтактным способом на территории ЯНАО. За транспортировку запрещенных веществ мужчине пообещали 300 тыс. руб.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Подозреваемый заключен под стражу.

Вячеслав Рыжков