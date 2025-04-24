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Форум «ESG: синергия бизнеса и общества для устойчивогоразвития региона»

Мероприятие состоялось в Торгово-промышленной палате Татарстана

Эксперты обсудили ключевые аспекты кибербезопасности и развития кадрового потенциала компаний. Спикерами были затронуты вопросы влияния безопасной цифровой среды на развитие умных городов и сетей нового поколения, а также рассмотрено, как бизнесу адаптироваться к ожиданиям молодых специалистов. Подробнее в фоторепортаже — «Ъ Волга-Урал».

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум &quot;ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона&quot;. В здании торгово-промышленной палаты.

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
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Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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