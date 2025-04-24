Форум «ESG: синергия бизнеса и общества для устойчивогоразвития региона»

Эксперты обсудили ключевые аспекты кибербезопасности и развития кадрового потенциала компаний. Спикерами были затронуты вопросы влияния безопасной цифровой среды на развитие умных городов и сетей нового поколения, а также рассмотрено, как бизнесу адаптироваться к ожиданиям молодых специалистов. Подробнее в фоторепортаже — «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Форум "ESG. Синергия бизнеса и общества для устойчивого развития региона". В здании торгово-промышленной палаты.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ