Кубань заняла третье место в стране по объемам реализации меда

По итогам 2024года Краснодарский край вышел на третье место в стране по объемам реализации меда, пропустив вперед лишь Башкирию и Алтай. Все категории хозяйств Кубани продали 2532,5т продукта, что на 3% выше прошлогоднего результата и дает региону почти 48% совокупного показателя Южного федерального округа (5309,9т), пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Соседняя Ростовская область стала второй в ЮФО: 1475,3т меда в минувшем году обеспечили ей долю в 28% и седьмое место в общероссийском рейтинге.

Эксперты указывают, что основные объемы продаж в обоих регионах, как и в целом по округу, приходятся на личные подсобные хозяйства: доля сельхозорганизаций и КФХ остается скромной. При этом в Краснодарском крае фермеры демонстрируют опережающую динамику: объем их реализации вырос вдвое — с 34,5т в 2023году до 71т.

По итогам 2025года эксперты ожидают дальнейший рост рынка на 3–5% при сохранении лидерских темпов у фермеров.

Вячеслав Рыжков