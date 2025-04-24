На Ставрополье за неделю на 10% подорожал лук

В Ставропольском крае с 15 по 21 апреля подорожали овощи и мяса, так стоимость лука выросла почти на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

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Цена на белокочанную капусту поднялась на 4%, достигнув 60 руб. за кг. Свекла прибавила в стоимости 3,4%, теперь килограмм обходится покупателям в 58 руб. Незначительно увеличилась цена картофеля — на 1,9%, и моркови — на 1,7%.

Мясная продукция также показала рост. Свинина подорожала на 1,1%, достигнув 445 руб. за кг. Говядина, баранина и куриное мясо прибавили в цене не более 1%.

Кроме того, на 1,5% выросла стоимость печенья и детских овощных консервов. В пределах 1% подорожали хлебобулочные изделия, колбасные продукты, черный чай, рис и пшено.

Николай Аксенов