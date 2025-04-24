Минобороны: за ночь над Черноземьем уничтожено 32 беспилотника

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали над Россией 87 дронов ВСУ, 32 из них — над регионами Черноземья. В частности, по десять беспилотников было уничтожено над Белгородской и Курской областями, восемь — над Воронежской и четыре — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Пристень Валуйского округа в результате атаки дрона был ранен мирный житель. Скорая помощь доставила пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья в Валуйскую ЦРБ. О разрушениях в результате ночной атаки не сообщается. В регионе действовала опасность атаки БПЛА с 20:49 до 6:04. На территории Краснояружского, Ракитянского района с 20:33 до 7:39 четыре раза объявляли ракетную угрозу.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не комментировал ночные атаки, в регионе с 20:33 до 7:37 шесть раз объявляли ракетную угрозу, режим опасности БПЛА действовал с 20:53 до 00:41. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в 2:53 в своем Telegram-канале, что в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим угрозы БПЛА действовал с 21:56 до 6:28.

В Липецкой области режим воздушной опасности действовал с 23:00 до 6:16, губернатор региона Игорь Артамонов не сообщал о пострадавших и разрушениях.

Ночью также стало известно, что белгородец погиб при детонации взрывного устройства.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова