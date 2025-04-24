На Кубани выросло число пользователей электросамокатов

В 2025 году в южных регионах России отмечен рост интереса к услугам кикшеринга. Как пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на компании-операторы, жители Краснодарского края и Ростовской области стали чаще пользоваться электросамокатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, по данным МТС Юрент, число пользователей сервиса в Краснодарском крае увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом — с 775 тыс. до 900 тыс. В Ростовской области аналогичный показатель вырос с 225 тыс. до 300 тыс. уникальных пользователей.

Аналитики кикшеринговой компании Whoosh также фиксируют рост показателей. В Краснодаре в 2024 году количество поездок на СИМ выросло на 43%, общий пробег увеличился на 27%, а среднее количество поездок на одного пользователя выросло на 48%. В городе доля пользователей электросамокатов от общего числа активного населения достигла 25%. В Ростове-на-Дону зафиксировано увеличение числа поездок на 32%. Общая дистанция, преодоленная на самокатах Whoosh, составила 4 046 115 млн км, что превышает результат 2023 года на 23%.

Вячеслав Рыжков