В Сочи пять самолетов вернулись в аэропорт после ухода на запасные аэродромы

Пять из восьми бортов, ушедших на запасные полосы из за тумана, к вечеру вернулись в сочинский аэропорт; еще три остаются в Минводах. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу авиахаба. Воздушная гавань работает штатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне, 23 апреля, над курортом стояли туман и грозовые очаги. Командиры ряда рейсов приняли решение уйти на альтернативы: SU 1132 (Астрахань), SU 1176 (Грозный), SU 2830 (Махачкала), а также S7 2053, DR 330, FV 6122, SU 1128 и FV 6875 — все в Минеральные Воды.

Остальные посадки проходили в обычном режиме. По прогнозу метеослужбы ограничения сохранялись до ночи, однако к утру 24 апреля расписание планировалось вернуть в норму. Перевозчики обеспечивали пассажиров всем необходимым во время ожидания рейсов.

Вячеслав Рыжков