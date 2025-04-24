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Из многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 40 жильцов из-за пожара

Сотрудники МЧС эвакуировали 40 жильцов многоэтажного дома в Краснодаре из-за возгорания на балконе восьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me / bvk_mkr_vostochka

Фото: t.me / bvk_mkr_vostochka

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона 24 апреля в 5:19. К 5:36 пламя локализовали на площади два квадратных метра, а полностью потушили в 5:45.

Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и четыре единицы специальной техники.

Лия Пацан

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