Из многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 40 жильцов из-за пожара
Сотрудники МЧС эвакуировали 40 жильцов многоэтажного дома в Краснодаре из-за возгорания на балконе восьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: t.me / bvk_mkr_vostochka
Сигнал о возгорании поступил диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона 24 апреля в 5:19. К 5:36 пламя локализовали на площади два квадратных метра, а полностью потушили в 5:45.
Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и четыре единицы специальной техники.