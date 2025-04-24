На Кубани усилят санитарный контроль перед туристическим сезоном

В Краснодаре состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, посвященное подготовке региона к приему отдыхающих. Совещание с представителями профильных ведомств и муниципалитетов провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сейчас главная задача — оценить ожидаемый поток туристов и подготовить всю сопутствующую инфраструктуру — от точек питания до медпомощи»,— заявила госпожа Минькова.

Заместитель губернатора поручила муниципалитетам организовать во всех учреждениях ежедневную проверку с обязательным измерением температуры. Для этого необходимо использовать бесконтактные термометры как для детей, так и для персонала.

«Сотрудники обязательно должны пройти медосмотр и вакцинацию. Важно не допустить малейшей возможности распространения инфекций»,— подчеркнула вице-губернатор.

Медицинским учреждениям поручено провести тренировки персонала по диагностике и лечению возможных заболеваний, а также заранее пополнить запасы медикаментов. Муниципалитетам, испытывающим нехватку транспорта и специалистов, рекомендовано решить эти вопросы с учетом прогнозируемого наплыва гостей.

Наталья Решетняк